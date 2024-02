Haus Eifgen in Wermelskirchen Norbert Fimpel und Daniel Roth spielen Musik zum Träumen und Genießen

Am Dienstagabend war vom Glamour der großen Showbühne nichts zu sehen. Im Gegenteil – hier wurde nach dem ohnehin viel nachhaltigeren Motto verfahren: „Let The Music Do The Talking“. Und die Musik hatte eine ganze Menge zu erzählen. Etwa von der Sehnsucht. Wonach, das konnte man sich in Oliver Nelsons Stück „Yearning“ selbst aussuchen, aber irgendeine Sehnsucht gab es schließlich immer.