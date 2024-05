Interview mit Jörg Hausmann Noch sehr viel Luft nach oben beim Bürokratieabbau

Wermelskirchen · IHK-Geschäftsstellenleiter Jörg Hausmann will sich im Juni erneut als Schatzmeister von „Wir in Wermelskirchen“ bewerben. Er bezeichnet die derzeitige wirtschaftliche Lage in der Region als herausfordernd.

06.05.2024 , 06:00 Uhr

Jörg Hausmann (l.), hier mit IHK-Präsidentin Dr. Nicole Grünewald und Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe Vetterlein. Foto: Miserius, Uwe (umi)