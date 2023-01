Karneval in Wermelskirchen Nach dem Kreativstau gibt es Kekse bei den „Noch Löher bei Kölle“

Die Stimmung ist bestens. Andere sitzen jetzt zu Hause im Warmen am Frühstückstisch. „Aber für uns ist das hier Ehrensache“, sagt Christian Joksch und deutet auf Farben, Holz und Werkzeug. Seit Anfang des Jahres treffen sich die Jecken vom Löher Karnevalsverein „Noch Löher bei Kölle“ jeden Samstagvormittag in der Halle von Familie Scheerer – und bauen ihren Karnevalswagen. Die Männer können die karnevalistische Hochsaison gar nicht abwarten. „Es gab einen richtigen Kreativstau“, erzählt Christian Joksch vom ersten Vereinstreffen nach der Pandemie. Die Ideen sprudelten, die Vorfreude war greifbar und die Pläne für die Rückkehr in den Karneval nach Corona nahmen Gestalt an. „Unser Thema ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung“, sagt Joksch.