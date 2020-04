In Wermelskirchen : Nitrat ist kein Problem in der Region

Wermelskirchen Das Düngen muss sein, damit die Pflanzen wachsen. Ein Risiko ist eine hohe Bodenbelastung, wenn zu viel Gülle ausgebracht wird.

Ortslandwirt Torsten Mühlinghaus ist gegen allgemeine Bestrafung aller für die Fehler einzelner. Das bringt den Wermelskirchener Milchbauern auf die Palme. Ein Beispiel dafür ist das Thema Gülle. Deren Ausbringung auf den Feldern ist nötig, damit Mais, Weizen und Co. gut wachsen. Allerdings sorgt der Dünger, wenn er zu konzentriert ausgebracht wird, auch für eine zu hohe Belastung des Bodens – und in der Konsequenz davon auch des Grundwassers – mit dem Stoff Nitrat. Das Problem von Nitrat ist, dass es im menschlichen Körper in das giftige Nitrit umgewandelt werden kann. Das ist vor allem für Säuglinge schädlich, da sie das Enzym, das die negativen Auswirkungen des Nitrits im Kreislauf rückgängig machen kann, noch nicht ausreichend produzieren.

Seit dem 1. Februar dürfen Landwirte wieder Gülle ausbringen – insgesamt rund 45.000 Liter pro Jahr und pro Hektar Fläche. Was zunächst einmal nach sehr viel klingt, relativiert sich indes sehr schnell wieder, wie Mühlinghaus erklärt. „Diese 45.000 Liter pro Hektar sind 4,5 bis 5 Liter pro Quadratmeter – also eine halbe Gießkanne voll“, sagt der Ortslandwirt. 15.000 bis 20.000 Liter werden im Frühjahr ausgebracht, mithin also etwa zwei Liter pro Quadratmeter. „Am vergangenen Wochenende kamen zwei Liter pro Quadratmeter Regen runter – das bekommt man nicht wirklich mit“, sagt Mühlinghaus und ergänzt: „Das relativiert die Zahlen ein wenig.“

Info Grenzwerte bei Ernährung durch WHO Grenzwert Menschen sollten maximal 3,7 Milligramm Nitrat pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu sich nehmen. In Deutschland nehmen Menschen durchschnittlich circa 90 Milligramm zu sich. Was für einen Erwachsenen kein Problem ist, könne für ein kleines Kind durchaus problematisch werden. Tipps Um es zu vermeiden, sollte man Gemüse blanchieren oder kochen, Wurzeln, Stiele und Blätter möglichst zu vermeiden oder Stiel, Stängel, große Blattrippen und äußere Blätter zu entfernen. Licht Nitrat mag kein Licht. Es gilt, je mehr Licht die Pflanze ausgesetzt ist, desto weniger Nitrat enthält sie. Man sollte daher frische Ware kaufen.

Allerdings gebe es Regionen in Deutschland und anderen EU-Ländern, in denen durchaus zu viel Gülle ausgebracht worden sei, sagt der Ortslandwirt weiter. „Das ist eine völlig berechtigte Kritik, da muss auch reglementiert werden. Aber hier im Bergischen Land haben wir Werte von zehn Milligramm Nitrat im Boden – das ist auch nicht mehr, als man im ganz normalen Waldboden findet.“ Es sei einfach nicht fair, wenn auch Landwirte in Regionen, die sich vollkommen richtig verhielten, für das Fehlverhalten in anderen Regionen zur Rechenschaft gezogen würden. „Es kann nicht sein, dass die ganze Klasse für ein paar Deppen bestraft wird“, betont der Ortslandwirt.