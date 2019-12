Weihnachtsfeier für Senioren : Nikolaus empfängt Senioren im Bürgerzentrum

Wermelskirchen Mehr als 200 Besuchen nehmen Einladung vom Haus der Begegnung zur Weihnachtsfeier an.

Schon der Empfang fällt so herzlich aus, dass die Besucher mit einem Lachen den großen Saal im Bürgerzentrum betreten. Denn schon in der Garderobe spricht sie ein freundlicher Herr an, hilft ihnen beim Ablegen von Jacken und Hüten und geleitet die Besucher charmant in den Saal. Dort wartet an der großen Tür der Nikolaus persönlich, überreicht ein kleines Geschenk und gibt dann den Blick frei auf reich gedeckte Tische, geselligen Trubel und Les Searle, der am Klavier fröhliche Weihnachtsmelodien spielt. „Fröhlich und festlich soll dieser Nachmittag für die Besucher sein“, wünschen sich Sonja Raschkowski und Nadine Theißen vom Haus der Begegnung.