Unterwegs auf dem Panoramaradweg : „Super fietspad“ – Niederländer entdecken das Bergische Land

Indo

Gastgeber Laut Bett und Bike-Portal des ADFC finden sich in der Umgebung sechs zertifizierte Betriebe: das Hotel zum Schwanen in Wermelskirchen, der Campingpark Bever-Talsperre in Hückeswagen, das Sport- und Seminarcenter in Radevormwald, Haus Koppelburg und die Jugendherberge in Wipperfürth und das Bergische Haus in Solingen.

Fahrradclub Die Zertifizierung vergibt der ADFC bundesweit an Betriebe, die die Kriterien erfüllen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.bettundbike.de.