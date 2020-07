Wermelskirchen : Beste Freunde im Doppelpack

Nicole Bosbach hat zwei beste Freunde, mit denen sie sich regelmäßig trifft und austauscht. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Nicole Bosbach hat zwei beste Freunde. Die Wermelskirchenerin erzählt im Interview, was echte Freundschaft für sie ausmacht und wie wichtig Vertrauen und Kompromissfähigkeit sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Bosbach, was macht eine gute Freundschaft für Sie aus?

Nicole Bosbach Das sie einfach ist. Ich versuche, das mal zu erklären: Mit meinen beiden besten Freunden muss ich nie viel diskutieren. Es ist einfach einfach! Das ist Verständnis ohne Sprechen, ich muss mich nie verstellen, ich kann immer so sein, wie ich eben bin. Und man ist nicht nachtragend. Da kommt nie ein: Du hast nicht angerufen, ich musste anrufen… Und, ganz wichtig: immer für einander da zu sein. Das ist für mich Freundschaft.

Info Tag der Freundschaft kommt aus Paraguay Gedenktag 1958 wurde der Tag der Freundschaft von der Initiative „Cruzada Mundial para la Amistad“ aus Paraguay ins Leben gerufen. Festgelegt wurde er auf den 30. Juli. 2011 hat ihn auch die Vollversammlung der UN ausgerufen. Hintergrund An diesem Tag soll der Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen gedacht werden.

Sie haben also zwei beste Freunde?

Bosbach Ja, genau. Den einen habe ich vor mittlerweile 27 Jahren kennengelernt, den anderen von 29 Jahren. Den einen an der Uni, den anderen einfach so in Köln, einer wohnt mittlerweile in Aachen, der andere in Oer-Erkenschwick. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Klar, wir haben natürlich auch Phasen, in denen wir uns nur alle zwei Monate mal sehen, aber wir sind immer in Verbindung. Und auch das macht eine gute Freundschaft aus.

Wie findet man denn solche besten Freunde – oder ist das schlicht Glück?

Bosbach Es gibt eine lustige Geschichte, wie ich einen der beiden kennengelernt habe. Wir waren beide in einem Seminar an der Universität. Und ich war so müde, dass ich einfach eingeschlafen bin. Ich hatte den Kopf auf die Hände gestützt und bin einfach weggenickt. Und als mein Kopf dann auf den Tisch geknallt ist – was natürlich furchtbar laut und peinlich war –, hat er einen richtig großen Lachanfall bekommen, dass wir danach zuerst ins Gespräch gekommen und dann nach dem Seminar immer wieder mal zusammen zum Essen gegangen sind. Ja, und so hat diese Freundschaft ihren Anfang genommen – und sie hält jetzt beinahe 30 Jahre. So gesehen war das tatsächlich ein Stück Glück.

Wie haben Sie es geschafft, über so lange Zeit befreundet zu bleiben?

Bosbach Ganz wichtig ist Vertrauen. Man muss auch miteinander wachsen. Mein Mann und ich haben dann irgendwann Kinder bekommen – danach haben sich sehr viele bisherige Freunde von uns abgewendet, weil wir einfach auf einmal ein ganz anderes Leben hatten. Aber diese beiden Jungs sind da immer mitgeschwommen und haben das mitgelebt. Sie sind beide Patenonkel unserer beiden Söhne – und auch die Kinder können hervorragend mit meinen beiden Freunden. So gehen sie etwa mit ihnen zum Schwimmen oder unternehmen andere Sachen. Und das hält auch, wenn man sich mal länger nicht sehen kann. So wie jetzt eben – Corona war fürchterlich für uns. Aber es ist dennoch nie abgerissen. Und wenn wir telefonieren oder uns treffen, dann ist es so, als ob wir uns gerade erst gesehen hätten – egal wieviel Zeit dazwischen lag.

Wie häufig sehen Sie sich – und was ist dann das Besondere?

Bosbach Meinen Freund aus Oer-Erkenschwick sehe ich schon einmal im Monat, den Freund aus Aachen naturgemäß etwas seltener. Er ist Rektor an einer Schule und beruflich sehr stark eingebunden, so dass es schwerer ist, dann auch noch die Freundschaft auf die Entfernung unter einen Hut zu bekommen. Aber oft treffen wir uns auch auf der Hälfte – man muss eben kompromissbereit sein, dann klappt das. Ja, und wenn wir uns treffen, dass ist es immer besonders. Wir sind sofort kompatibel, es gibt nie „Startschwierigkeiten“, wenn wir uns länger nicht gesehen haben. Es ist immer direkt schön.

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass eine Freundschaft bleibt?

Bosbach Eine wichtige Sache ist die erwähnte Kompromissfähigkeit. Dazu kommt, dass man nie etwas gegenseitig aufrechnen sollte. Es muss einfach ein natürlich-lockerer Umgang miteinander möglich sein. Wichtig ist auch, ein Selbstverständnis dafür zu haben, füreinander da zu sein, so eine Art Urvertrauen. Ich weiß, dass ich beide anrufen könnte – und sie wären sofort für mich da. Umgekehrt gilt das genauso.

Können Sie sich auch mal richtig zoffen und unterschiedlicher Meinung sein?

Bosbach Das haben wir tatsächlich noch nie – wobei ich schon glaube, dass wir das könnten, ja. Wir diskutieren wie die Kesselflicker. Aber nicht so, dass wir uns an die Gurgel gehen oder sagen würden: Ich gehe jetzt, weil du meine Meinung nicht teilst.

Welche Erlebnisse schweißen eine Freundschaft zusammen?

Bosbach Mein Aachener Freund und ich haben besipielweisezusammen seine Mutter und meinen Vater begraben, haben uns da gegenseitig unterstützt, waren für uns da. Das schweißt auf jeden Fall zusammen. Es ist nicht immer nur fröhlich, wir haben auch zusammen geweint. Da wird dann nicht die Frage gestellt: Kommst du nach Aachen? Dann komme ich einfach. Es gibt dann nichts, was wichtiger ist.

Können Sie gemeinsam auch richtig Blödsinn machen?

Bosbach Das ist doch das Salz in der Suppe. Wir waren im vergangenen Jahr in einem TUI-Club auf Rhodos. Da waren nur Paare und Schickimicki – also überhaupt nicht unser Stil. Da haben wir uns regelmäßig weggeschmissen. Wir blödeln, spielen Situationen nach und lachen uns kaputt. Es ist wichtig, verrückt miteinander zu sein, nicht nachzudenken und einfach Spaß zu haben.

Gibt es ein Schlüsselerlebnis in Ihrer Freundschaft?

Bosbach Am ehesten trifft das, wenn ich merke, dass es einem der beiden nicht gut geht, ohne dass sie mir davon erzählen. Es gibt so eine innere Verbindung zwischen uns, eine Art Intuition. Wenn es mir beispielsweise mal richtig schlecht geht, dann kann ich davon ausgehen, dass das Telefon klingelt und einer der beiden dran ist. Da braucht es nicht viele Worte, das funktioniert einfach so.

Können Freundschaften stärker als Partnerschaften sein?

Bosbach Sie sind anders. Beide Dinge finden oft auf einer ganz anderen Ebene statt. Man kann das nicht miteinander vergleichen. An einer Partnerschaft hängen ja viele Sachen dran – Kinder, Haus und so weiter. Das hat man in der Freundschaft nicht. Wobei wir schon überlegt haben, im Alter mal eine gemeinsame WG zu gründen, in der wir einander ergänzen. Aber trotzdem kann man das nicht miteinander vergleichen.

Kommt es vor, dass der Partner eifersüchtig auf den besten Freund wird?