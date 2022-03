Agentur für Arbeit : Nickut als Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Unternehmensgründer Uwe Nickut, die frisch ausgebildete Kauffrau für Büromanagement Sina Jörgens (Mitte) und Nina Schulte, Assistentin der Geschäftsführung, freuen sich über das Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit. Foto: Nick Deutz

Wermelskirchen Das Cateringunternehmen des Wermelskirchener Inhabers Uwe Nickut erhielt jetzt ein ganz besonderes Zertifikat von der Agentur für Arbeit überreicht.

Die vergangenen zwei Jahre waren im Großen und Ganzen nicht besonders förderlich für die duale Berufsausbildung. Der Fachkräftemangel ist in einigen Bereichen schon länger akut, es gibt viele Umbrüche in der Arbeitswelt, und durch die Pandemie wurde zahlreichen jungen Menschen nun auch noch die Möglichkeit genommen, einen Ausbildungsbetrieb mithilfe eines Praktikums von innen kennenzulernen.

Dieser negativen Entwicklungen stellte sich das mittelständische Unternehmen Nickut-Catering aus Burscheid, die in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Bergisches Land unter anderem die weiterführenden Schulen in Wermelskirchen sowie mehrere Kitas in der Stadt täglich mit frischem Essen und unterschiedlichen Menü-Komponenten beliefern, entgegen. Unternehmensgründer Uwe Nickut, der gebürtig aus Wermelskirchen stammt, bildet trotz der Corona-Einschränkungen weiter aus und stellte in den vergangenen beiden Jahren sogar mehr Auszubildende pro Jahrgang in seinem Betrieb ein, als vor der Pandemie.

Beim Catering und der Schulverpflegung sind die Mengen schon mal etwas größer. Foto: Schütz, Michael (msch)

Info Etwa 10.000 Mahlzeiten gehen hier täglich raus Unternehmen Nickut-Catering ist eines der führenden Cateringunternehmen für Gemeinschaftsverpflegung im Bergischen Land. Der Betrieb von Uwe Nickut beliefert etwa 100 Einrichtungen, darunter Kitas, Schulen, Seniorenheime und Krankenhäuser. Täglich werden mehr als 10.000 Mahlzeiten ausgeliefert. Aktuell sind etwa 90 Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt. Imbiss Im Burscheider Industriegebiet befindet sich nicht nur der Firmensitz von Nickut-Catering, sondern auch das eigene Imbiss-Restaurant „Mahlzeit“. Internet Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Unternehmens unter www.nickut-catering.de

Nicht nur deshalb wurde Nickut-Catering nun von der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach mit dem Ausbildungszertifikat 2022 ausgezeichnet. Pascal Sahlmen, Geschäftsführer Operativ der Agentur, überreichte Uwe Nickut am Mittwoch auf dem Firmengelände des Cateringunternehmens das Zertifikat und lobte die vorbildliche Grundeinstellung im Betrieb, die dort seit Jahren herrscht. „Wir wollen Unternehmen ehren, die sich in einem besonderen Maße um die Ausbildung kümmern, und die Firma Nickut ist dafür ein tolles Beispiel“, sagt Sahlmen. Aus seiner Sicht sei es sehr löblich, dass man sich bei Nickut im Auswahlverfahren nicht so sehr auf die einzelnen Schulnoten konzentrieren würde, sondern die Ausbildung als eine gemeinsame Aufgabe ansieht, die nur mit der Unterstützung des Betriebes funktioniert. Des Weiteren seien die Übernahmechancen bei Nickut sehr hoch, sagt Sahlmen.

Uwe Nickut (hier eine Aufnahme von 2016) bei der Vorbereitung des Essens. Foto: Schütz, Michael (msch)

Das jüngste Beispiel ist die frisch ausgebildete Sina Jörgens. Die 19-Jährige, die an der Stadtgrenze Burscheid/Wermelskirchen wohnt und in Wermelskirchen zur Berufschule ging, wurde nach ihrer Ausbildung bei Nickut sofort übernommen und arbeitet dort seit Januar als ausgelernte Kauffrau für Büromanagement.

Sie persönlich entschied sich recht schnell dafür, dass sie auch in Zukunft ein Teil von Nickut sein möchte. „Ich wollte unbedingt zu einem kleineren Betrieb. Hier kann man wirklich in jeden einzelnen Bereich reinblicken, und die Zusammenarbeit ist wirklich toll“, schwärmt Jörgens. Inhaber Uwe Nickut freute sich wiederum sehr über das Zertifikat der Agentur für Arbeit. „Wir sind wirklich stolz. Das Thema ‚Ausbildung‘ interessiert uns schon immer. Es macht einfach jeden Tag Spaß und Freude, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Wir sind deshalb auch froh über jeden Auszubildenden, der sich hier etabliert. Es ist schließlich wichtig, die Mitarbeiter zu halten, der Fachkräftemnagel ist eben da“, sagt Nickut.

Dass die Azubis in seinem Cateringunternehmen von Beginn an ein vollwertiges und wichtiges Mitglied im Team darstellen, hätte sich gerade erst durch die Corona-Zeit gezeigt. „Wir haben sehr viel Termingeschäfte. Das ist jeden Tag eine logistische Herausforderung. Unsere Azubis mussten daher viel einspringen und waren sofort voll dabei“, berichtet Nickut.

Der Unternehmensgründer, der in Kooperation mit dem LVR-Inklusionsamt insgesamt neun schwerbehinderte Menschen in seinen Betrieb angestellt hat, übte zum Abschluss der Zertifikatsverleihung aber auch noch Kritik an der Industrie- und Handelskammer (IHK). „Im Kochberuf sehe ich im Bereich der Ausbildungskriterien einen schweren Missstand. Es fehlt einfach der Zweig der Gemeinschaftsverpflegung. Es ist eben ein Unterschied, ob man als Koch im À la carte-Restaurant, in der Systemgastronomie oder bei uns lernt. Da müsste die IHK was tun“, sagt Nickut.

In der Gemeinschaftsverpflegung gebe es demnach ganz andere Prozesse als in einem Restaurant. „Es gibt hier keine Pfannen, es ist viel mehr Kalkulation, viel mehr Zahlen. Das ist quasi ein anderer Beruf“, schildert Nickut.