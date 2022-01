Opferschutz bei der Polizei : Nicht nur den Tätern hinterherlaufen

Wermelskirchen Die Opferschützer der Polizei bleiben, wenn Wachdienst oder Kriminalbeamte wieder gehen. Susanne Krämer ist eine von ihnen. Sie übernehmen den sozialen Teil der Polizeiarbeit, für den es lange keinen Raum gab.

Corona Sie gehe davon aus, dass die Bekanntmachung des Angebot den größten Einfluss auf die Entwicklung der Zahlen hatte. So seien etwa die Zahlen der Fälle von häuslicher Gewalt in den vergangenen beiden Jahren trotz der Pandemie nicht wie erwartet gestiegen. Das bedeute allerdings nicht, dass sich die Situation während Corona nicht verschlimmert hätte: „Wir erleben jetzt einen Nachlauf“, sagt Susanne Krämer, „vieles kommt jetzt erst ans Licht.“

Statistik In der Dienststelle Opferschutz im Rheinisch-Bergischen Kreis sind die Zahlen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2018 zählten die Opferschützer 416 Beratungen, 2020 waren es schon 857. Ähnliche Zahlen liegen für das vergangene Jahr vor.

Seit den 1990er Jahren kümmert sich die Polizei auch um den Opferschutz – nicht als psychologisches, sondern als soziales Angebot. „Damals gab es einen gesellschaftlichen Prozess, der auch die Polizei erfasst hatte“, erzählt die Opferschützerin, „wir wollten nicht mehr ausschließlich den Tätern hinterherlaufen.“ Es entstand die Erkenntnis: Es bleiben Opfer zurück und mit ihnen häufig Sekundärtraumata. Der Behörde wurde klar: Es spielte eine große Rolle, wie sie mit Opfern umgeht. In der Vergangenheit waren Menschen oft alleine gelassen worden. „Wohl auch mangels Wissen“, sagt Susanne Krämer. Sie selbst erinnert sich an die Jahre im Wachdienst, als sie Einsatzstellen häufig mit einem mulmigen Gefühl verließ. „Eigentlich wollte ich mehr Zeit für die Menschen nehmen“, sagt sie, „aber dafür war einfach keine Gelegenheit.“ Der Wachdienst könne den Opfern etwa bei Unfällen, Überfällen oder Gewalttaten in der Familie gar nicht gerecht werden. „Ich wollte mich aber kümmern“, sagt Susanne Krämer. Und deswegen ergriff sie 2007 die Chance einer Neustrukturierung unter dem Dach der Polizei und wurde Opferschützerin. „Das war für mich ein großer Glücksfall“, sagt sie, „jetzt habe ich die Zeit für die Menschen“.

Wie für das Mädchen auf der Flucht. Oder für Menschen, die sich bedroht fühlen und die Nummer der Opferschützer in Bergisch Gladbach wählen. Oder für Opfer nach sexuellen Übergriffen, die Fragen haben und dringend Antworten suchen. „Unser Angebot gilt dabei unabhängig davon, ob Anzeige erstattet wurde“, sagt Susanne Krämer. Viel mehr verstehe sich der Opferschutz auch als Gefahrenabwehr und als Prävention. „Dann bemühen wir uns darum, deeskalierend zu wirken“, sagt die Opferschützerin, „auch mal als Mittlerin einzutreten, wenn Menschen unter Druck geraten.“ Oft sind es aber auch ganz praktische Fragen, mit denen sich Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis an den Opferschutz wenden: Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es in einer Situation? Wann kann eine Anzeige erstattet werden? Wie sieht der Ablauf bei einer Strafverfolgung aus? Und welche Beratungsmöglichkeiten oder finanzielle Unterstützung gibt es in der Nähe? „Es gibt unendlich viele verschiedene Fragen in unserem Beratungsbereich“, sagt die Kriminalhauptkommissarin. Manchmal erklärt sie Opfern den Unterschied zwischen Straf- und Zivilverfahren. Manchmal eröffnet sie ihnen den Weg zum „Weißen Ring“, der sich um die Opferhilfe kümmert oder an eine Beratungsstelle, die auch psychologische Unterstützung anbieten kann. „Es gibt einen Unterschied zwischen Opferschutz und Opferhilfe“, erinnert Susanne Krämer, „wir sind für den Schutz zuständig.“