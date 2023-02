Evangelischer Pflegebetrieb in Wermelskirchen Ein Neustart für die Diakoniestation

Erfahrung dafür bringt er reichlich mit: Nach seiner kaufmännischen Ausbildung beim Steuerberater setzte Stahlschmidt ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oben drauf. „Es ist also nicht so, als seien Zahlen und Strukturen nicht auch mein Ding“, sagt er. Ganz im Gegenteil. Nach dem Studium stieg er erst in den Textilbetrieb seiner Familie ein, wechselte dann in die Geschäftsführung einer Bildungseinrichtung in Brilon und schließlich als Diplomkaufmann in den Spezialtiefbau. Sechs Jahre später übernahm der zweifache Vater die Geschäftsführung des Gesundheitszentrums Hochsauerland St. Alfrid in Bestwig. „Das Gesundheitswesen ist nicht einfach“, sagt er. Und dann ergänzt Eckhard Rieger: „Aber es ist so schön sinnstiftend in dieser Branche zu arbeiten“. Das führte auch schließlich zur Entscheidung des Winterbergers für die Diakoniestation in Wermelskirchen – dazu komme der christliche Kontext, der ihm gefalle. Demnächst will er mit seiner Frau auch den Umzug nach Wermelskirchen in Angriff nehmen.