Freiwilligen-Börse startet durch : Neustart für das Ehrenamt

Wermelskirchen Die Freiwilligen-Börse musste während der Corona-Pandemie die längste Zeit ruhen. Inzwischen finden erste Vermittlungen statt – und der Verein startet mit einer Werbeoffensive durch.

Über Monate waren die Türen verschlossen: Einrichtungen, Verbände und Initiativen mussten auf den Einsatz von Ehrenamtlichen verzichten, weil der Lockdown und die Corona-Schutzverordnungen es so vorsahen. „Wir fürchten, dass viele Ehrenamtliche erstmal nicht automatisch zurückkehren“, sagt Hans-Erwin Hermann von der Freiwilligen-Börse. Engagierte Helfer, die seit Jahren an Einrichtungen oder Vereine gebunden seien, beträfe das wohl weniger. „Aber Menschen, die gerade erst Kontakt geknüpft hatten, stehen jetzt nicht sofort wieder vor der Türe.“ Und deswegen sei die Corona-Krise auch für das Ehrenamt eine deutliche Zäsur gewesen.

Kontakt Interessierte Helfer und Suchende können sich bei Hans-Erwin Hermann von der Freiwilligen-Börse melden – täglich von 9 bis 20 Uhr unter Telefon 0177 42929 32. Oder per Mail an info@freiwilligenboerse-wk.de.

Sowohl Ehrenamtliche als auch Vereine, Einrichtungen und Verbände können sich bei der Freiwilligen-Börse melden. Dort notiert Hermann dann den Bedarf und knüpft auf der anderen Seite Kontakt mit Interessierten. „Wir treffen uns dann persönlich und klären mithilfe eines Fragebogens die wichtigsten Punkte ab“, erklärt Hans-Erwin Hermann. Welche Ideen und mögliche Erfahrungen bringen Freiwillige mit? In welchem Bereich möchten sie sich einsetzen? Und wieviel Verantwortung wollen sie tragen? „Es ist sind auch immer mehr Ehrenamtliche gefragt, die eigene Projekte mitbringen“, sagt Hermanns. Etwa im Offenen Ganztag seien solche Konzepte willkommen. Allerdings gebe es noch wenig Ehrenamtliche, die sich dafür auch bereit erklären. Er erlebe allerdings viele Freiwillige, für die ihr Einsatz eine echte Herzensangelegenheit sei. Meistens finden die Treffen mit interessierten Ehrenamtlichen am ersten oder dritten Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr in der Katt statt – wenn nebenan zum Reparaturcafé eingeladen wird. „Aber wir machen auch individuelle Termine in der Stadtbücherei, sollte Jemandem der Donnerstag nicht passen“, sagt Hermann.