„WermelsKirchenTag“ auf dem Rhombus-Gelände : Neun Gemeinden laden zum „WermelsKirchenTag“

Hier auf dem Rhombus-Gelände findet am Freitag und am Samstag der ersten „WermelsKirchenTag“ statt Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Der erste „WermelsKirchenTag“ findet am Freitag und Samstag auf dem Rhombus-Gelände statt. Insgesamt laden neun evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden ein.

Die christlichen Gemeinden in Wermelskirchen bündeln für ein Wochenende ihre Kräfte: Am Freitag und am Samstag laden insgesamt neun evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden zum ersten „WermelsKirchenTag“ auf das Rhombus-Gelände ein. Kinder und Familien, Erwachsene und Senioren werden mit einem bunten Programm gleichermaßen angesprochen. „Wir wünschen uns einen Austausch unter den Gemeinden“, sagt der evangelische Pfarrer Manfred Jetter. „Aber wir wollen auch ein Signal in die Stadt geben, das vielleicht so klingt: Wir möchten euch einladen und anbieten, was uns trägt.“