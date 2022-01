Neujahrskonzert im Gemeindezentrum Dabringhausen : Blasorchester wartet mit 37 Assen auf

Wermelskirchen Die Musikerinnen und Musiker trotzen den widrigen Umständen. Ihr Neujahrskonzert hinterlässt umso mehr Eindruck. Die Besucher lobten nicht zuletzt die Programmzusammenstellung. Für die Damen im Publikum gab es sogar rote Rosen.

Zehn Kompositionen hatte das Blasorchester für das Programm ausgewählt. Weltbekannte Melodien wie in dem Potpourri aus „The Lion King“ (arrangiert von Calvin Custei) oder dem Abba-Hitmix in instrumental-orchestraler Variante „Mamma Mia“ (arangiert von Peter Kleine Schaars) waren Karten, die stets sicher stechen. Mit letztgenanntem bescherte das Orchester den Besuchern einen beschwingt-gut gelaunten Abschied in den restliche Abend, nicht ohne dem bei Standing Ovations lautstark vorgetragenem Wunsch nach einer Zugabe nachzukommen.