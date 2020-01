Neujahrsempfang : Auszeichnung für die Sportler des Jahres

Wermelskirchen Beim Neujahrsempfang wurden Marike Steinacker, Eloy Morante Maldonado, Monika Steinke und Edgar Müller sowie der Förderverein des Freidbades Dabringhausen geehrt. Dr. Thomas Künzel hält Vortrag zum Grundgesetz.

Wie in den Vorjahren auch ehrten der Bürgermeister, der Sportausschuss-Vorsitzende Karl-Heinz Wilke und der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Klaus Junge, die Wermelskirchener Sportler des Jahres 2019: Als Sportlerin des Jahres wurde Diskuswerferin Marike Steinacker geehrt, Handballspieler Eloy Morante Maldonado erhielt die Auszeichnung als Sportler des Jahres. Da Marike Steinacker derzeit im Trainingslager in Brandenburg zur Vorbereitung auf die anstehende Saison gebunden ist, nahm in Vertretung ihre Schwester Helen Steinacker die Gratulation entgegen.