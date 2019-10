Der Wolf im Bergischen Land : Neuigkeiten vom Wolf

Wölfe in einem Gehege des Wildparks Schorfheide in Groß Schönebeck in Brandenburg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wermelskirchen In Engelskirchen im Oberbergischen gibt es zwei bestätigte Nachweise für einen Wolf. Landwirte in Wermelskirchen fürchten jetzt um ihre Tiere und halten die Schutzmaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen für unzureichend.

Er wurde wieder gesichtet: Der Wolf im Oberbergischen. Das Landesumweltamt (LANUV) hat Aufnahmen, die in Engelskirchen an zwei unterschiedlichen Tagen gemacht wurden, ausgewertet und bestätigt – keine Frage, nachdem Nordrhein-Westfalen bereits zwei Gebiete zu Wolfsrevieren erklärt hat, zieht es das Tier auch durch das Bergische Land.

Die beiden Wolfsreviere liegen laut LANUV im Bereich Schermbeck im Kreis Wesel und in Senne in Ostwestfalen-Lippe. Dort geht man seit dem vergangenen Jahr von jeweils einer Wölfin aus, die standorttreu geworden ist. Das bedeutet, das Tier hat sich mindestens sechs Monate in einem Gebiet aufgehalten. Im Oberbergischen ist der Wolf zwar nicht zum ersten Mal aufgetaucht: Im Juli diesen Jahres wurden in Engelskirchen mindestens vier Schafe gerissen – von ein und demselben Wolf, wie genetische Untersuchungen einer Speichelprobe ergaben. Ob es sich dabei aber um das Tier handelte, das jetzt fotografiert wurde, oder um einen anderen „Durchzügler“, wird untersucht.

Info Rückkehr einer fast ausgerotteten Art Schutz Wölfe waren in West- und Mitteleuropa im 19. Jahrhundert fast vollständig ausgerottet. Nach EU-Richtlinie hat der Wolf höchstmöglichen Schutzstatus: Der vorsätzliche Abschuss ist eine Straftat und wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet. Rückkehr Im Jahr 2000 wurden in Sachsen erstmals wieder Welpen geboren. Seitdem hat der Bestand deutschlandweit kontinuierlich zugenommen: Im Zeitraum 2018/2019 gab es in 88 Territorien 73 Rudel, fünf Paare und zehn Einzeltiere. www.wolf.nrw

Einer, der an diesen Untersuchungen beteiligt ist, ist Dietmar Birkhahn. Er ist Wolfsberater beim Naturschutzbund und Fachmann für Wölfe im Bergischen Land. Von ihm stammen auch die neuen Aufnahmen. Ob sich ein Wolf im Bergischen niederlässt, kann auch Birkhahn nicht vorhersagen. Was er aber sagt, ist: „Die Menschen haben eine Urangst vor dem Wolf, die aus einer anderen Zeit stammt.“

Torsten Mühlinghaus ist so jemand, der den Wolf fürchtet. „Ich möchte, dass meine Kinder noch im Wald spielen können“, sagt er. Mühlinghaus ist Schaf- und Ziegenzüchter und Vorstand der Ortsbauernschaft Wermelskirchen. Auch wenn sich die Wolfssichtungen bislang aufs Oberbergische konzentrieren – die Landwirte in Wermelskirchen sorgen sich um ihre Nutztiere, denn immerhin macht der Wolf am Tag Streifzüge von im Schnitt 45 Kilometern. „Der Wolf gehört nicht in unsere Kulturlandschaft“, sagt Mühlinghaus. Dass seine Ansiedlung begrüßt wird, sei ein Großstädter-Phänomen. „Die Menschen in der Stadt wollen Safari erleben“, sagt er. „Gleichzeitig wird von den Landwirten erwartet, dass sie das Tierwohl großschreiben. Das passt nicht zusammen.“

Wird ein Haus- oder Nutztier von einem Wolf gerissen, kommt das Land Nordrhein-Westfalen für den Schaden auf. In den als Wolfsreviere deklarierten Gebieten finanziert das Land Präventivmaßnahmen zum Schutz der Tiere. Dazu gehören etwa besonders hohe Elektrozäune. Benedikt Deppe hat solche Zäune zum Schutz seiner 300 bis 600 Schafe und Ziegen eigenfinanziert. „Die kann aber schon meine Altdeutsche Hütehündin überspringen“, sagt er. Für den Wolf sei das wahrscheinlich ein Klacks. Deppe nimmt unter den Landwirten aus der Region eine enorme Belastung wahr. „Wir müssen täglich damit rechnen, dass eins unserer Tiere angegriffen worden ist. Kollegen haben mir berichtet, dass verletzte Tiere notgetötet werden mussten. Der Wolf ist eine tickende Zeitbombe“, sagt er.

Dass der Wolf dem Menschen gefährlich wird, schließt Birkhahn weitgehend aus. Das Tier will sich nicht verletzen, sagt er, und halte einen Respektabstand ein. „Seit 1999 ist der Wolf in Deutschland zurückgekehrt. Es hat seitdem keinen Fall gegeben, bei dem ein Mensch verletzt worden ist.“ Der Experte will das Bild, das viele Menschen haben, relativieren. „Ein Wolf versucht, seine Kräfte zu sparen und bewegt sich normalerweise nicht schneller als mit einer Geschwindigkeit von vier bis sechs Kilometern pro Stunde. Er weiß ja nicht, wann er das nächste Mal Nahrung bekommt.“