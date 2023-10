In Wermelskirchen Neuheiten testen beim Spieletreff in St. Michael

Leon Steinbach und Daniel Boß, die schon als Jungs zum Spieletreff in St. Michael kamen, haben sich die Leidenschaft für Gesellschaftsspiele seit all den Jahren erhalten. Gerade erst war Steinbach auf der Spielemesse und hat nach Neuheiten Ausschau gehalten. An der Uni hat er mit Kommilitonen einen Spieletreff gegründet. „Einfach, weil es so schön gesellig ist. Und je nachdem, was wir spielen, sind wir auch ein bisschen ehrgeizig“, räumt Steinbach ein.