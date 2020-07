Tierheim Wermelskirchen : Rüde „Berlin“ sucht aktive Menschen

Wermelskirchen Die Lieblingsmenschen von „Berlin“ sind aktiv und unternehmenslustig und haben keine allzu kleinen Kinder, die der Hund aus Unachtsamkeit beim Spielen umrennen kann.

Schäferhund-Malinois-Mischling „Berlin“ ist fünf Jahre alt und hat eine Odysse hinter sich. Fast verhungert wurde er in Ungarn an der Straße gefunden, war aber direkt sehr zutraulich und ließ sich problemlos mitnehmen. „Berlin“ ist sehr menschenbezogen und an ihm sind kaum Malinois-Eigenarten zu erkennen. Er ist sehr freundlich und lernfreudig. Außerdem möchte er seinem Menschen immer gefallen und genießt jeden Augenblick mit seinen Bezugspersonen. Vor allem, wenn er von ihnen gefordert wird und arbeiten und lernen darf. Die Lieblingsmenschen von „Berlin“ sind aktiv und unternehmenslustig und haben keine allzu kleinen Kinder, die der Hund aus Unachtsamkeit beim Spielen umrennen kann. Wer Interesse hat, „Berlin“ kennenzulernen: Er kann täglich in den Vermittlungszeiten von 11 bis 14 Uhr im Tierheim Wermelskirchen, Aschenberg 1, ohne vorherige Terminabsprache besucht werden. Infos und Fragen auch gerne vorab per Tel. 02196 5672.