Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt Alle sollen sich in der Gemeinde sicher fühlen

Ehrenamtliche Mitarbeiter müssen künftig ein Führungszeugnis vorlegen, bevor sie im Gemeindeleben aktiv werden. Sie müssen eine Selbstverpflichtung unterzeichnen. „Das baut auf ein bestehendes Schutzkonzept auf, das wir 2015 gemeinsam mit dem Jugendamt auf den Weg gebracht haben“, erklärt Marion Klein. Das neue Konzept geht aber noch deutlich weiter: „Alle Ehrenamtlichen besuchen künftig eine Schulung, die für das Thema sexualisierte Gewalt sensibilisiert“, erklärt Marion Klein. Das gelte jetzt schon für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, langfristig gelte es aber eben auch für Mitarbeiter in der Seniorenarbeit, im Besuchsdienst, in Chören oder Gesprächskreisen der Gemeinde. Es gebe verschiedene Schulungsangebote, je nach Intensität des ehrenamtlichen Einsatzes. „Aber fest steht: Jeder Ehrenamtliche wird in seinem Alltag immer wieder diesem Schutzkonzept begegnen“, sagt Marion Klein. Jugendreferent Jo Momper hat sich dafür von der Landeskirche als Multiplikator ausbilden lassen. Rund 70 der 90 CVJM-Mitarbeiter haben die Schulung bereits absolviert.