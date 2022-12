Kultur in Wermelskirchen Neues Mitsing-Projekt der Kantorei

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitungen auf ein so großes Konzert, ist das Probenwochenende, das immer etwa vier Wochen vor dem Konzert stattfindet. „Daran – und an den restlichen Proben bis zum Konzert – ist die Teilnahme verpflichtend“, sagt Stefanie Schüller. Die Kantorei habe gehofft, dafür wieder einmal wegfahren zu können. „Das war uns in dieser Zeit aber immer noch zu heiß – deswegen findet das Probenwochenende wieder im Evangelischen Gemeindezentrum Lindenberg in Hückeswagen statt“, kündigt die Kantorei-Vorsitzende an.