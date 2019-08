Im Hauptgebäude werden Räume für OGS frei : Mensagebäude für Schwanenschule aus Modulen zusammengefügt

Wermelskirchen Module vom Standort Weyersbusch wurden versetzt und werden bald umgebaut.

Wiederverwertung heißt die Devise: Die Raummodule, die die Sekundarschule bisher am Standort Weyersbusch genutzt hat, stehen nun auf dem Gelände der Schwanenschule. Dort sollen sie für Mensazwecke umgebaut werden. Wie berichtet, wird die Sekundarschule durch zwei neue Trakte aus Modulen räumlich erweitert, damit dort alle Klassen Platz finden. Aber auch die Schwanenschule hat algrößte Grundschule in der Stadt einen zusätzlichen Raumbedarf. „Aus den 20 gebrauchten Modulen und sieben neu gekauften Modulen wird ein 360 Quadratmeter großes Gebäude entstehen“, sagt Hartwig Schüngel, Leiter des Gebäudemanagements, auf Nachfrage dieser Redaktion. In diesem neuen Trakt, der auf einer Grünfläche und einem Teil des Schulhofes platziert wird, sollen die Mensa, Sozialräume, die Küche und Toiletten untergebracht werden. Die Mensa verfüge nach Fertigstellung über drei Speiseräume.