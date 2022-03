Zwei Anzeigen in Wermelskirchen : Neues Lärmdisplay gegen Motorradlärm an L 294

Neues Lärmdisplay gegen Motorradlärm an L 294

Zwei Anzeigen in Wermelskirchen

Wermelskirchen/Hilgen Auf dem Weg ins Bergische Land nutzen Motorradfahrer insbesondere in den Sommermonaten auch die Straßen in Burscheid und Wermelskirchen.

„Bei aller Freude am Fahren ist vielen Motorradfahrern leider nicht bewusst, wie laut ihre Maschinen sind und wie stark dieser Krach andere Menschen stört und sogar gesundheitlich beeinträchtigen kann. Daher bin ich froh, dass wir jetzt präventiv die Biker sensibilisieren können. Lärm-Displays helfen nachweislich, Motorradlärm zu reduzieren“, erklärt Burscheids Verwaltungschef Dirk Runge.

Die Stadtverwaltung Burscheid hat deshalb eine digitale Anzeigetafel angeschafft, die mit optischen Warnhinweis vorbeifahrende Zweiradfahrer darauf aufmerksam macht, wenn sie zu laut unterwegs sind. Das Lärmdisplay wurde im Bereich der Dabringhausener Straße (L 294) installiert und in Betrieb genommen worden.

In Wermelskirchen hat man indes schon seit 2020 diese Lärmdisplays stadtweit im Einsatz. Sie werden in diesem Jahr ab Anfang April aufgestellt. Tiefbauamtsleiter Harald Drescher: „Sie befinden sich zurzeit in Reparatur. Es gab technische Probleme.“