Kultur in Wermelskirchen Neues Format will den „Dialog im Eifgen“

Das neue Format, das erstmals am 26. Mai ab 17 Uhr stattfinden wird, trägt den Namen „Dialog im Eifgen“. „Es soll ein Mitmach-Format sein, das zum Dialog anregt – und auch die Bereitschaft dazu fördern soll“, sagt Jörg vom Stein. Inhaltlich will man aktuelle Themen aufgreifen, es sollen auch interessante Gäste mit ihrem Fachwissen dazu beitragen. Der Auftakt wird anspruchsvoll sein. „Das Thema lautet: Krisenmodus und Ungleichheit in Deutschland. Und als Gast haben wir Prof. Dr. Christoph Butterwegge gewinnen können, Politikwissenschaftler, der von 1998 bis 2016 an der Universität zu Köln gelehrt hat“, sagt Conny vom Stein.