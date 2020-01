Lkw hat höheres Ladevolumen : Neues Fahrzeug für den Betriebshof

Wermelskirchen Die Ersatzbeschaffung für einen älteren Lkw ist leistungsfähiger.

So wünscht sich ein Straßenwärter „sein“ Fahrzeug für die verschiedenen Einsatzbereiche in der Stadt: mit großem Ladevolumen, kurzem Radstand und damit wendig, und einer Ladefläche, die zu drei Seiten kippbar ist. All dies erfüllt das neue Fahrzeug des städtischen Betriebshofs, ein Lkw mit großer Ladefläche für allerlei Schüttgut und sonstige Transportgüter. Seinen ersten Einsatz hatte er bereits. „Wir haben Material für den Stellplatz des Bauwagens transportiert, der auf dem Gelände der Wald-Kita aufgestellt wird“, sagte Stefan Schablewski, Straßenwärter und Fahrer des 10,5-Tonners, bei der Vorstellung dieser unverzichtbaren Neuanschaffung auf dem städtischen Betriebshof Im Belten.