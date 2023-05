Berufsbildung in Wermelskirchen Werkstatt Lebenshilfe eröffnet ihr neues Bildungszentrum

Luca ist Teil des Berufsbildungsprogramms und macht eine Ausbildung zum Fertigungsbescheinigten. Er passt zum Beispiel Spritzen an, die für Krankenhäuser gemacht wurden, jetzt aber zum Beispiel für Dichtungsmasse umfunktioniert werden. Luca hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche, die Diagnose bekam er im Alter von zehn Jahren. Bevor er zur Werkstatt Lebenshilfe kam, war auf der Anne-Frank-Förderschule in Wipperfürth. Der 19-jährige verbrachte also schon einige Jahre in dem komplexen System von Angeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen. „Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt“, sagt er. Insgesamt dauert seine Ausbildung 27 Monate. In dieser Zeit machen die Teilnehmer unter anderem Schulungen, Ausflüge, Praktika in Partnerbetrieben oder arbeiten in der Behindertenwerkstatt. Nach der Ausbildung sollen sie in spezielle Stellen in Betrieben oder im regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden und arbeiten bis dahin weiter in der Behindertenwerkstatt.