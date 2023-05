Im Bahndamm in Wermelskirchen Neues Album und Konzert von „Electric Coast“

Die Band „The Electric Coast“ bezeichnet ihren Sound als „Bar-Rock“. Jetzt veröffentlicht die Formation um den Wermelskirchener Sänger und Gitarristen Adam Glosnicki – dazu gesellen sich Andreas Krug am Bass und Hendrik Hausmann am Schlagzeug – ihr zweites Album. Das trägt den Titel „Over Yonder“ und stellt die Band am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr (Einlass, Beginn: 21 Uhr) im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm bei einem Release-Konzert vor. Als Support-Act ist die Wuppertaler Psychodelic-Rock-Band „Tropica“ mit von der Partie. Im Anschluss an das Konzert legen die „Wild Mix“-DJs zur Aftershow-Party auf. Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse.