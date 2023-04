Schloss Haniel in Wermelskirchen Neuer Zeitplan für das geplante Gesundheitscamp in Maria in der Aue

Es war eine Überraschung: Im April 2021 kündigte das Erzbistum Köln an, das Tagungshotel und das Café in Maria in der Aue zu schließen – aus finanziellen Gründen. Am 31. Dezember 2021 schloss das Erzbistum hinter sich ab. Im Februar 2022 stellte die neue Eigentümerin, die „Stranger and Friends Real Estate AG“ aus Köln ihre Pläne für ein Gesundheitscamp vor.