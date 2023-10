Fairer Handel in Wermelskirchen Neuer Weltladen am Markt eröffnet am 19. Oktober

„Wir sind total begeistert von diesen neuen Möglichkeiten“, sagt Monique Schüpphaus als sie zwischen neuen Regalen und Produkten auf eine Tasse Kaffee im Laden Platz genommen hat. Noch sind die großen Fenster des Geschäfts am Markt mit Packpapier abgeklebt. Nur durch einige Guck-Löcher können sich Interessierte schon einen Blick in den neuen Laden erlauben. „Wir freuen uns immer, wenn ein Gesicht in den Gucklöchern auftaucht“, sagt Monique Schüpphaus und lacht. In den vergangenen sechs Monaten hat der Weltladen am Markt, im Gebäude der Evangelischen Kirchengemeinde, ein neues Gesicht bekommen – dank eines völlig reibungslosen Ablaufs.