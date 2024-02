Gründung in Wermelskirchen Neuer Verein „ElVe-wk“ unterstützt trauernde Familien

Siggi Völmecke wollte helfen. Eine Nachbarin in der gleichen Straße hatte gerade vom Unfalltod ihres Mannes erfahren. Und nun fragte sich die Dabringhausenerin, wie sie Unterstützung in dieser unerträglichen Situation anbieten könne. Bei der nächsten Gelegenheit kam sie mit Marion Eichhorst ins Gespräch. Siggi Völmecke wusste um die Geschichte und den Verlust, den Familie Eichhorst Jahre zuvor selbst hatte erleben müssen. Also nahm sie ihren Mut zusammen und fragte nach: „Welche Hilfe können Familien in dieser Situation gebrauchen?“. Sie ahnte damals nicht, dass ihre Frage einen Prozess in Gang setzen würde, der zu der Gründung eines neuen Vereins führen würde.