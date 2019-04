Fläche an der Telegrafenstraße : Stellplatz nur fürs Fahrzeug des Ordnungsamtes

Wermelskirchen Wie Polizei und Feuerwehr müssen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes für ihr Fahrzeug einen Stellplatz in der Nähe ihres Büros haben, um schnell am Einsatzort zu sein.

Stellplätze in der Wermelskirchener Innenstadt sind rar. Jetzt wurde ein neuer Parkplatz an der Telegrafenstraße/Ecke An der Feuerwache eingerichtet. Er ist allerdings dem Ordnungsamt vorbehalten. Mit gutem Grund, wie Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, betont: „Wie Polizei und Feuerwehr müssen die Mitarbeiter für ihr Fahrzeug einen Stellplatz in der Nähe ihres Büros haben, um schnell am Einsatzort zu sein.“