Händler und Kunden sind zufrieden : Neuer Standort des Wochenmarkts kommt an

Harald Braun, Tatjana Hertwig und Elke Lattner (v.l.) freuen sich, dass es am neuen Standort eine neue Laufkundschaft gibt. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Erstmals wurden die Stände auf der Telegrafenstraße aufgebaut. Das zog auch Laufkundschaft an. Aber auch Stammkunden reagierten positiv.

Premiere – an diesem Freitag haben die Markthändler ihre Zelte erstmals auf der Telegrafenstraße aufgeschlagen, es sind drei Grad, aber die Sonne scheint. Viele Menschen sind in der Innenstadt unterwegs und machen spontan einen Stopp an den Marktständen, um Frischwaren einzukaufen, andere machen ihre gewohnte Einkaufsrunde. Hier und da bilden sich Warteschlangen. Mit dem neuen Standort sind Kunden und Händler zufrieden, das ergibt eine kleine Umfrage dieser Redaktion am Vormittag.

Johanna Krenzel ist mit ihrem Baby im Kinderwagen zum Einkauf unterwegs und stoppt an dem Stand von David Niepenberg. Heute steht Senior-Chef Rudi Niepenberg hinter dem Verkaufstisch mit einem überbordenden Angebot an Obst und Gemüse. „Ich kaufe gerne regionale, frische Produkte verpackungsfrei ein, gerne auf dem Wochenmarkt, weil man hier Menschen tritt, klönt und das Angebot gut ist“, sagt die Wermelskirchener, die Fuß unterwegs ist. Der Standort gefalle ihr, nur wenn Autos vorbeifahren, sei es ein bisschen laut. Der Standort sei besser als auf dem Loches-Platz, meint Klaudia Kotzur, die seit Sommer in Wermelskirchen wohnt. Sie schätze die Auswahl, die Frische und Qualität der Produkte.

Info Als Umzug auf Zeit geplant Interimslösung Erforderlich wurde der Standortwechsel, weil der Loches-Platz bebaut wird. Ende 2021 soll er wieder am alten Standort platziert werden. Pläne Die Stadt möchte den Wochenmarkt aufwerten und um weitere Stände dazu gewinnen.

Nebenan haben Elke Lattner, Harald Braun und Tatjana Hertwig im Wagen der Landmetzgerei Lattner alle Hände voll zu tun, weil sich eine kleine Schlange gebildet hat. Es sind viele Stammkunden, „aber mein Eidnruck ist, dass hier eine andere Laufkundschaft ist“, sagt Braun. Stammkundin Lilo Leonhardt sagt, sie könne sich gut vorstellen, dass der Standort für den Wochenmarkt für immer auf der Telegrafenstraße bleibt. „Später ist doch auf dem Loches-Platz durch die Supermärkte eine große Konkurrenz.“ Dass an dieser Stelle mehr Laufkundschaft unterwegs ist, hat auch Darius Gutschchani von seinem Wagen mit Feinkost wie Oliven, eingelegte Auberginen, Tomaten und Brotaufstriche beobachtet. „Es kamen Kunden an den Stand, die ich seit bestimmt sieben Jahren nicht mehr gesehen habe.“ Er warte aber noch ab, wie sich der Standort auf Dauer bewährt. Kunde Udo Klesper finde den neuen Platz zwar gut, aber die Parkplatzsituation sei dadurch noch schlechter geworden.

Lilo Leonhardt: „Es ist vorstellbar, dass der Standort hier bleibt.“. Foto: Solveig Pudelski

Johanna Krenzel: „Der neue Standort gefällt mir.“. Foto: Solveig Pudelski

Erika Johann ist als Stammkundin mit dem neuen Standort zufrieden. Foto: Solveig Pudelski

Helga Schmincke und Bernd vom Stein: „Der Standort ist okay.“. Foto: Solveig Pudelski