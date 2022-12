An der Eich in Wermelskirchen Skateboard-Laden füllt eine Nische aus

Seit Anfang Dezember hat sich Fabian Selbach mit Familie und Freunden richtig ins Zeug gelegt, damit alles für die Eröffnung bereit ist. „Ohne sie hätte ich das nicht geschafft“, sagt er. Und mit seinem neuen „Regular Skateshop“ an der Eich ist der Wermelskirchener und leidenschaftliche Skateboarder Selbach nach eigenen Angaben der einzige Einzelhändler dieser Art weit und breit. „Die nächsten Skate-Läden sind in Köln und in Bochum“, sagt der 32-Jährige, der seit seinem sechsten Lebensjahr auf dem Brett mit den vier Rollen steht. Mit der Eröffnung des Fachgeschäfts für Artikel rund ums Skateboard-Fahren hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der gelernte Kfz-Mechatroniker arbeitete zuletzt bei einer Feuerwehr, durch eine Verletzung sei er aber längere Zeit krankgeschrieben gewesen – eine Veränderung sollte her. Schon eine Weile habe er den Wunsch gehegt, einen Laden zu eröffnen, auch ohne kaufmännischen Hintergrund, immerhin mit dem nötigen Sachverstand beim Skaten.