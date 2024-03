Mobilität in Wermelskirchen Neuer E-Ladepark am Rathaus eröffnet

Von Weitem sehen sie ein bisschen wie futuristische Kühlschränke aus. Groß, grau-grün und mit dunklem Displays ausgestattet. „Dieser Boxenstopp erwartet sie mit Spannung“, steht auf ihnen drauf. Der Name ist Programm. Bei den vermeintlichen Kühlschränken handelt es sich in Wirklichkeit um mehrere neue E-Ladesäulen. Ihre Funktion: E-Autos in Wermelskirchen und der Umgebung schnell und unkompliziert mit Strom zu versorgen. Sie gehören zum neuen Ladepark der Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) am Rathausparkplatz in Wermelskirchen. Am Montag sind sie jetzt bei strömendem Regen und in Anwesenheit von Bürgermeisterin Marion Lück offiziell eröffnet worden.