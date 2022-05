Waffelbackaktion und Spende für St. Michael : KGS-Schüler freuen sich über einen neuen Kicker

Wermelskirchen Schüler freuen sich über den neuen Fußballspieltisch im Ruhe- und Erholungsraum, der durch eine Backaktion und einer Spende finanziert wurde.

An der Finanzierung des neuen Kickers, der auf einen Wunsch der KGS-Grundschüler aus dem Schülerparlament zurückgeht, war Sabine Nickel nicht ganz unbeteiligt: Mit Teigspenden aus der Elternschaft hatte sie eine Backaktion organisiert und für die Jungen und Mädchen frische Waffel gebacken. Dabei kamen schon nahezu die Hälfte der benötigten rund 500 Euro zusammen, den noch fehlenden Betrag stockte Daniel Rose von der Rose Kfz-GmbH an der Handelsstraße aus. Rose, dessen Tochter Amy auch Schülerin an der KGS ist, spendete an den Schulförderverein: „Ich habe früher auch gerne Kicker gespielt – ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe.“