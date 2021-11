Forstbetriebsgemeinschaft Wermelskirchen : Neuer Förster bewirtschaftet den Wald

Der gebürtige Lindlarer Louis Altinkamis ist als Förster für die Waldflächen der Wermelskirchener Forstbetriebsgemeinschaft zuständig.

Wermelskirchen Louis Altinkamis vom Holzkontor ist nun für das Gros der Wermelskirchener Flächen zuständig. Angesichts des derzeitigen Holzeinschlags ist die Aufforstung die wichtigste Herausforderung für den 28-Jährigen.

Wer sich an Wermelskirchener Straßenrändern umsieht, stellt fest: Die Abholzung der von Trockenheit und dem Borkenkäfer angeschlagenen oder gar abgestorbenen Fichten ist in vollem Gange. Louis Altinkamis vergleicht seine neue Aufgabe mit einem Aufstieg auf ein Pferd, das sich in vollem Galopp befindet. Der 28-Jährige übernimmt als Förster die Bewirtschaftungsaufgaben in den Wäldern der Wermelskirchener Forstbetriebsgemeinschaft (FBG).

Wermelskirchen hat gut 3000 Hektar Waldfläche, 1800 davon gehören zur FBG. Innerhalb der FBG ist wiederum die Stadt Wermelskirchen mit rund 640 Hektar der größte Waldeigentümer. Förster Louis Altinkamis ist Angestellter der „Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH“, die die FBG der Region zur Beförsterung der Wälder, Holzvermarktung und Geschäftsführung gegründet haben. „Das Holzkontor ist eine waldbesitzereigene Dienstleistungsorganisation – ist sozusagen aus der Mitte entstanden“, kommentiert Geschäftsführer Berno von Landsberg-Velen.

Info Bis zu 1,5 Millionen Festmeter im Verkauf Die staatliche Förderung der Waldbesitzer geht auf das Bundeswaldgesetz beziehungsweise das „Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft“ von 1975 zurück. Waldbesitzer und Staat einigten sich, dass es im Gegenzug für öffentliche Nutzbarkeit des Waldes finanzielle Unterstützung für die Beforstung gibt. Waren es in 2019 ursprünglich 120.000 Festmeter, die an durchschnittlicher Jahresmenge für die Holzvermarktung aus dem Gebiet des Holzkontors eingeplant waren, ist die Menge durch die Abholzung der vom Borkenkäfer befallenen Flächen explodiert. Von 2019 bis 2021 hat sich der tatsächliche Umsatz bis Jahresende auf 1,3 bis 1,5 Millionen Festmeter erhöht.

Altinkamis übernimmt die Arbeit von Revierförster Stefan Springer, der Beamter beim NRW-Landesbetrieb Wald und Holz ist, und die hoheitlichen Aufgaben im Wermelskirchener Wald behält. „Die nahltlose Übergabe der Aufgabe und der laufenden Arbeiten werden wir jetzt umsetzen“, erläutert Robert Schmitz. Der FBG-Vorsitzende erläutert den Hintergrund: „Hier geht es um Wettbewerbsrecht. Die hoheitlichen Aufgaben und die Bewirtschaftung müssen nunmehr getrennt gesehen werden – die reine wirtschaftliche Tätigkeit muss frei ausgeschrieben werden.“ Diese jetzt geltende Rechtslage sei lange diskutiert worden, die Umstellung hätte ursprünglich schon 2019 abgeschlossen sein sollen: „Das hat sich verzögert.“

Bislang flossen die Landesmittel zur Förderung der Waldbesitzer direkt an den Landesbetrieb Wald und Holz (sogenannte „indirekte Förderung“). Die Waldbesitzer hatten zwischen 20 und 40 Prozent der Kosten selbst zu tragen – unter anderem berechnet nach einem Schlüssel, der die Größe des einzelnen Forstbesitzes einbezog. Jetzt erhalten die Waldbesitzer für die Kosten der Beforstung eine „direkte Förderung“. Es gebe aber Bedingungen, sagt Robert Schmitz. „Biodiversität und Nachhaltigkeit müssen auf mindestens 80 Prozent der Waldflächen nachgewiesen sein.“ Und: Um an die Förderung (80 Prozent der jeweiligen Kosten) zu gelangen, müssen für die Arbeiten ein Auftragsangebot, eine Vollzugsmeldung sowie ein Nachweis eingebracht werden. „Durch die Verwaltungsarbeit der Antragsverfahren ist der Arbeitsaufwand um das Fünf- bis Zehnfache höher“, schätzt der FBG-Vorsitzende ein.

Berno von Landsberg-Velen lobt die neue Rechtslage: „Der forstliche Sozialismus herrschte 50 Jahre – diese Zeiten sind nun vorbei. Das hat sicherlich zur Folge, dass sich die FBG professionalisieren müssen.“ Der Holzkontor-Chef ist überzeugt: „Beispielsweise wird es für die Stadt Wermelskirchen als Waldbesitzer jetzt günstiger.“

Während die Abholzung der Fichten, der „Brotbaum“ der Waldbauern, im vorigen Jahr schleppend anlief, ist sie in Wermelskirchen derzeit in vollem Gange. Der Preis für das Holz habe sich gebessert, wenn auch nicht auf das Niveau wie vor dem Borkenkäferbefall. „Außerdem ist das Oberbergische abgeholzt. Dort arbeiten die Unternehmer lieber, weil eine bessere Wegeerschließung vorhanden ist, während in Wermelskirchen die Flächen kleinteilig und vielfach ohne zeitgemäße Anbindung sind“, sagt Robert Schmitz: „Mit dem Abschluss der Arbeiten in Oberberg wurden Kapazitäten für Rhein-Berg frei.“ Dazu würden inzwischen sogar Baumschlagfirmen aus Süddeutschland und Österreich nach NRW kommen, weil es in deren Regionen kaum Borkenkäferbefall gäbe.