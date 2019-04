Ferienkalender für Wermelskirchen : Neuer Kalender gibt Überblick über Ferienangebote für Kinder

Rhein-Berg Ob sportliche Aktivitäten, Bildungs- und Kulturreisen oder interessante Workshops: Der neue Ferienkalender bietet ein vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche, um sich in den Ferien gemeinsam mit Gleichaltrigen auszutoben.

Der Kalender schafft einen Überblick über die Fahrten und Angebote, die von den Jugendverbänden, Jugendeinrichtungen und Vereinen im Kreisgebiet unternommen werden. Die Aktivitäten finden sowohl im In-, als auch im Ausland statt. Dank der großen Bandbreite ist für jeden Geschmack etwas dabei und die Ferien ohne Eltern werden mit Sicherheit unvergesslich.

Natürlich sind auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen bei allen Unternehmungen willkommen. Um ihnen und ihren Eltern einen besseren Überblick zu geben, sind die Angebote, die rollstuhlgeeignet oder eigeschränkt rollstuhlgeeignet sind, im neuen Kalender gekennzeichnet. Auch andere besondere Bedürfnisse oder Unterstützungsbedarfe wie Lernschwierigkeiten (geistige Behinderung), sozial-emotionale Schwierigkeiten, chronische Erkrankungen oder Wahrnehmungsstörungen müssen Kinder oder Jugendliche nicht von der Teilnahme an einem Ferienangebot abhalten. Sie sollten nur im Vorfeld mit den Projektbetreuern abgesprochen werden. Bei Fragen können sich Kinder, Jugendlichen und Eltern an die Jugendämter wenden.

Unterstützt und beraten werden Interessierte außerdem von „InBeCo“, der Servicestelle für Inklusion in der Freizeit, die die katholische Jugendagentur in der Dr.-Robert-Koch-Straße 8 in Bergisch Gladbach betreibt (Infos unter www.inbeco.de). Die Adressen und Ansprechpartner für die jeweiligen Aktivitäten sind ebenfalls aufgeführt.