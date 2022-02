Politisches Leben in Wermelskirchen : Beirat will Alltagshürden abbauen

Petra Sprenger bleibt Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, Stefan Wiersbin wurde zu ihrem Vertreter gewählt. Insgesamt elf Beiratsmitglieder schafften den Sprung in den neuen Beirat. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Beirat für Menschen mit Behinderung startet in eine neue Legislaturperiode. 15 Kandidaten traten für elf Plätze im Beirat an – alle Bewerber durften mitwählen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Barrieren abbauen und Inklusion fördern: Der Beirat für Menschen mit Behinderung startet in eine neue Legislaturperiode. 15 Kandidaten traten für elf Plätze im Beirat an – alle Bewerber durften mitwählen. „Sie können Ihre Belange hier mit in die Politik einbringen“, erinnerte Beigeordneter Stefan Görnert vor der Wahl, „es ist wichtig, dass Sie darauf hinweisen, was in unserer Stadt noch fehlt.“ Zwar hat der Beirat keinen direkten politischen Einfluss, kann seine Anliegen aber über den Sozialausschuss einbringen. „Deswegen ist es gut, wenn der Beirat möglichst vielseitig besetzt ist“, befand Görnert.

So spiegelten die 15 Kandidaten dann auch ein buntes Bild wider – sowohl mit Blick auf heimische Institutionen, die in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung aktiv sind, als auch mit Blick auf Einzelkandidaten, die häufig selbst Einschränkungen kennen. Am Ende bekamen folgende Bewerber die meisten Stimmen: Marietta Höller, Jörg Musaeus, Ylva Krause und Petra Sprenger als Einzelkandidaten; Jörn Dreißigacker (Alpha), Stefan Wiersbin (Caritas), Joachim Sloane (Hephata), Uschy Kaspar (Initiative 84), Melanie Drobnitza (Schlaganfallgruppe), Ralf Schöneweiß (Sozialverband) und Benedikt Heider (Lebenshilfe) als Vertreter der Initiativen und Einrichtungen.

Einstimmig bestätigte der neue Beirat anschließend Petra Sprenger als seine Vorsitzende. Neuer Stellvertreter ist Stefan Wiersbin. Ausdrücklich lud Petra Sprenger auch jene Kandidaten in die Arbeitskreise ein, die den Sprung in den Beirat nicht geschafft hatten. Dort stehen in der nächsten Zeit gleich mehrere Projekte auf der Agenda: Die Stadt Wermelskirchen soll im Rheinisch-Bergischen Kreis als Modellkommune für die geplante Barriere-App an den Start gehen.

Gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung ist in den vergangenen Jahren eine App entwickelt worden, die aufzeigen soll, wo sich im Alltag in der Stadt Barrieren auftun – vom Café bis zur Arztpraxis, von Sanitäranlagen bis hin zu Freizeitmöglichkeiten. „Unsere erste große Aufgabe wird es sein, diese App nun mit Leben zu füllen“, erklärte Petra Sprenger. Dafür könnten auch Vereine und Schulen mit ins Boot geholt werden.