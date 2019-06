Spannende Spiele in Wermelskirchen : Die neuen Tischtennismeister beim WTV

Spannende Spiele in Wermelskirchen

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Turnverein hat seine neuen Vereinsmeister gesucht - und gefunden. So liefen die Turniere bei Jugend und Erwachsenen ab.

Elf Jugendliche und 15 Erwachsene nahmen am Wettbewerb teil. Bei den jugendlichen Spielern waren alle Altersklassen und Spielstärken vertreten. Die Turnierleitung – bestehend aus den Jugendtrainern Laura Fischer und Ruwen Katschek – sowie die zuschauenden Familienmitglieder sahen drei Stunden viele spannende und knappe Spiele, in denen sich aufgrund eines Spielsystems mit Punktevorgabe teilweise auch der vermeintliche Außenseiter durchsetzen konnte. Im Finale holte sich Timo Grollmisch gegen Mike Flick mit 3:0 den Titel, nachdem sich beide in zwei sehr spannenden Halbfinals gegen Jan-Philippe Haybach (späterer 3. Platz) und Matilda Hinz durchgesetzt hatten.