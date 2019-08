Die Decke wird neu gestrichen : Neue Optik für Bürgerzentrum-Säle

Die Decken in den Sälen des Bürgerzentrums werden grau gestrichen. Zu sehen ist ein "Probestreifen" des künftigen Farbtons. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Die dunkle Farbgebung aus den 80er Jahren soll frischeren Tönen weichen.

Nach der Sommerpause wird es für viele vermutlich ein Aha-Erlebnis geben – bei den ersten Sitzungen der Politik und den ersten Veranstaltungen. Denn das Bürgerzentrum mausert sich. Während die Aluminium-Fassade fertiggestellt ist, laufen in den Sälen die Renovierungsarbeiten noch auf Hochtouren. Die beiden Säle „wechseln“ ihre Farbe.

Die Decke wird in einem neuen, helleren Farbton gestrichen. Das Braun, in den 80er Jahren hochmodern, verschwindet. „Wir haben uns für Grau entschieden“, sagt Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, während er auf die bereits vorgestriche Decke blickt. Schon jetzt wirkt der Saal heller und moderner. Der Höhlencharakter sei jetzt schon verschwunden. Architektin Michaela Böllstorf hat über den Farbuntergrund auf einer Fläche einen Probeanstrich machen lassen, einen Streifen in einem mittelgrauen Ton, der beinahe die Farbe der Außenfassade aufgreift. Sie und Thomas Marner zeigen sich zufrieden, sind davon überzeugt, dass die Farbe sehr gut mit dem Boden harmoniert, dem warmen Naturton des Eichenholzparketts, das derzeit noch abgedeckt ist.