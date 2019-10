Umstellung von analog auf digital : Neue Telefonanlage der Stadtverwaltung in Betrieb

Wermelskirchen Die gute Nachricht ist: Für den Bürger ändert sich nichts. Und das, obwohl die Stadtverwaltung eine komplett neue Telefonanlage bekommen hat. Die Umstellung erfolgte bereits vor einer Woche, am Freitag, 20. September, wie Remo Alles, Fachinformatiker für Systemintegration im Haupt- und Personalamt, mitteilte.

„Wir haben am Donnerstag mit ersten Vorarbeiten begonnen, aber die Umstellung erfolgte dann tatsächlich komplett am Freitag ab 13 Uhr, so dass möglichst wenig Einschränkungen zu erwarten waren.“

Die Umstellung selbst sei problemlos verlaufen, sagte der IT-Experte. „Wir hatten alles in Ruhe vorbereitet, auch die neuen Geräte waren bereits in den Büros. Am Umstelltag sind wir dann nur von Büro zu Büro gegangen und haben die Telefone umgesteckt.“ Der größte Unterschied zur vorherigen analogen Anlage sei, dass die Anlage nun digital funktioniere. „Wir haben jetzt eine sogenannte CTI-Lösung. Damit ist gemeint, dass die Nutzer über den PC das Telefon steuern können“; sagte Alles. So könnten Mitarbeiter nun etwa über Outlook Telefonanrufe starten oder per Software Telefonate verwalten, annehmen oder tätigen. Alles: „Das ist alles wesentlich komfortabler als vorher. Man muss sich etwa vergegenwärtigen, dass Weiterleitung bislang nur mit einer aufwändigen Tastenkombination am Telefon möglich war.