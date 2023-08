Vereine in Wermelskirchen DTV-Sportangebote gegen den Alltagsstress

Tarkan Tekbas boxt in die Luft, weicht erst links aus, dann rechts und deutet dann auf seine Füße. „Zwei zurück einen vor“, sagt er. Und die Gruppe macht es ihm nach. Nach einer halben Stunde Training auf dem Sportplatz am Höferhof fließt bereits der Schweiß. Aber Tarkan Tekbas treibt seine Sportler weiter an. „Zuckerbrot und Peitsche“, wird er später sagen und fröhlich grinsen. Der Übungsleiter weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er sich als Amateurboxer bei Bayer Leverkusen einen Namen gemacht. „Aber hier geht es vor allem um Fitness“, sagt er und deutet auf die Dabringhauser Hobbysportler, die jetzt ebenfalls in die Luft boxen.