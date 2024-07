Wanderparkplatz in Wermelskirchen VVV sorgt für Ordnung am „Pariser Platz“

Nun soll am „Pariser Platz“ ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Dafür ziehen VVV und Stadt an einem Strang: „Der Bauhof hat das Material zur Verfügung gestellt, wir bauen auf“, erklärte Frank Jäger am Freitagnachmittag mit Blick auf die neue Sitzgruppe. Tisch und Bänke sind tief im Boden verankert. Der Bauhof hat Holzschnitzel zur Verfügung gestellt, die dank der Freiwilligen des VVVs einen Platz rund um die Sitzgruppe gefunden haben. Die Ehrenamtlichen haben auch das Gehölz zur Straße zurückgeschnitten, damit der Parkplatz besser einsehbar ist.