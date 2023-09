Neue Show im "Theater im Lager" in Wermelskirchen Im „Café Hilde“ gibt es Musik und Schwarzbrot

Und wer seinen Blick einen Moment los reißen kann von der ausgeleuchteten Bühne, von Federboa und Abendkleid, von all den vielen hübschen Requisiten in dem kleinen „Theater im Lager“, dessen Blick bleibt hängen an aufwendig gedeckten Tischen. Sammeltassen, dünnes Porzellan und kleine goldene Milchkännchen stehen auf zierlichen Tischchen. Großzügige, bepolsterte Sessel und Stühle haben ihren Platz gefunden. An der Decke glitzert das Licht in Discokugeln und Kornleuchtern.