Ansichtssache : Neue Schule im ruhigen Fahrwasser

Wermelskirchen Mit den neuen Modulbauten hat die Stadt als Schulträger mehr Platz für die Sekundarschule geschaffen und den Wettbewerbsnachteil „zwei Standorte“ aufgehoben.

Aufatmen in der Sekundarschule: Im neuen Jahr kehrt Ruhe ein, dann sind alle Lehrer und Schüler an einem Standort vereint. Für die junge Schule und Schulform in Wermelskirchen war die räumlichen Situation nicht einfach. Auch im Wettbewerb mit anderen Schulen ist ein Doppel-Standort ein Nachteil. Schulleiter Dietmar Paulig räumte ein, dass die Lehrer nicht alle pünktlich sein konnten. Doch jetzt ist genügend Platz für alle am Weyersbusch. Die oberen Klassen haben sogar deutlich bessere räumlichen Voraussetzungen, weil in dem neuen Modulbau Neben- und Besprechungsräume geschaffen wurden.