Ehrenamt in Wermelskirchen Sechs neue Schlaganfallhelfer erhalten Zertifikate

Von der Prävention über die Versorgung bis hin zum Ernstfall: Die ehrenamtlichen Schlaganfallhelfer wissen, was zu tun ist und wie sie den Menschen in einer Situation, die ihr Leben für immer verändert, helfen können. In dem insgesamt 40 Stunden umfassenden Kurs der Schlaganfallhilfe Bergisch Land in Wermelskirchen wurden nun sechs neue Schlaganfallhelfer ausgebildet. Am Freitag erhielten sie im Bürgerzentrum ihre Zertifikate.