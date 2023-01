Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen Neue Runde für das Kleinkunst-Abo „take five“

Mit dem „take five – das Kleinkunst-Abo“ hat Programmmacher Achim Stollberg für die Kattwinkelsche Fabrik ein langjähriges Erfolgsmodell aufgelegt. Fünf Veranstaltungen, fünf Künstler, fünf Kultur-Abende verbindet „take five“ auch im ersten Halbjahr 2023 zu einem Kabarett-Blumenstrauß, wie ihn nur die Katt in Wermelskirchen binden kann. Das „take five“-Abo berechtigt zum Eintritt für fünf festgelegte Veranstaltungen im Programm des städtischen Kulturtempels, die natürlich auch einzeln besucht werden können. Der Clou: Mit 60 Euro für das „take five“-Abo ist der Eintrittspreis „unschlagbar“ günstig, wie Achim Stollberg formuliert: „Unser beliebtes Kleinkunst-Abo geht in eine neue Runde.“ Dabei könnten die Besucher die neuen Programme von großartigen Künstler entdecken: „Kommen Sie bitte in Scharen.“