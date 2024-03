Kulturleben in Wermelskirchen Neue Reihe „Lit.Im.Eifgen“ startet dank Tom Saller mit großem Erfolg

Tom Saller ist der geborene Vorleser – was längst nicht jeder Autor von sich behaupten kann. Und so wundert es nicht, dass die Zuhörer schnell in den Bann gezogen werden, von der Geschichte um Familie Freud. Saller garniert die Lesungen aus seinem neuen Buch „Ich bin Anna“ mit kleinen Erzählungen, mit Einblicken in sein eigenes Leben als Psychotherapeut und in seine Arbeit als Autor. Diese kleinen Einschübe sind mindestens so spannend wie das Buch selbst.