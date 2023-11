Stadtkirche Wermelskirchen Gemeinde heißt neue Pfarrerin Sarah Kannemann willkommen

„Wir leben in einer Zeit, die nicht einfach ist“, erinnert Jetter, „nicht in der Welt, nicht in der Gesellschaft und nicht in der Gemeinde“. Er wolle die Umbrüche und die Krise in Kirche und Gemeinde als Chance sehen. „Wir schaffen das!“, ruft er Sarah Kannemann zu. Grüße bringen auch Friedhelm Preyer für den Posaunenchor und Marion Goll als Leiterin der Kindertagesstätte in der Wielstraße mit. Die Jungen und Mädchen der Kita, die im Westbezirk liegt, haben ihre Wünsche für Sarah Kannemann auf Video aufgenommen.