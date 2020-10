Gebührenordnung in Wermelskirchen : Neue Mietpreise für städtische Einrichtungen

Wermelskirchen Die Benutzungs- und Entgelteordnung für Sporthallen und Einrichtungen ist aktualisiert und vereinfacht worden. Ab 1. Januar 2021 gelten neue Gebühren.

Wer die ganze Halle der Mehrzweckhalle in Dabringhausen mieten möchte, zahlt ab kommendem Jahr regulär pro Tag 420 Euro. Für die Bühne werden 55 Euro fällig, Foyer, Theke, Küche, Zapfanlage kosten 160 Euro, wobei die Reinigung der Anlage gesondert mit 15 Euro berechnet wird. Ein Vereinsraum ist für 55 Euro zu haben. Die Grundgebühr der Mehrzweckhalle in Dhünn liegt bei 180 Euro pro Tag, die Bühne kostet 55 Euro, für den Mehrzweckraum, Küche, Theken und Zapfanlage werden 110 Euro fällig. Auch das Bürgerzentrum in Wermelskirchen kann für Veranstaltungen angemietet werden. Der kleine Saal ist mit 180 Euro gelistet, der große ist mit Bühne und Foyer für 320 Euro zu haben. Wer nur einen der beiden Sitzungsräume braucht, ist mit 70 Euro dabei. Der gleiche Preis wird für einen Raum in den Bürgerhäusern Eich berechnet.