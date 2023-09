Schulleben in Wermelskirchen Neue Kletterwand im Gymnasium soll große Wirkung entfalten

Sie misst 7,60 Meter Höhe, zählt neun Sicherungsseile und 16 verschiedene Routen zur Spitze: Die neue Kletterwand in der Sporthalle des Gymnasiums lässt selbst das Herz erfahrener Kletterer höher schlagen. „Dass wir die Möglichkeit für so eine große Anlage hier bei uns haben, hat uns am Ende selbst überrascht“, sagt Sportlehrer Markus Herbertz.