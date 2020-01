Kinderbetreuung mitten in der Innenstadt von Wermelskirchen : Neue Kita über den Dächern geplant

Wermelskirchen Auf dem Flachdach des Gebäudekomplexes Telegrafenpassage möchte Investor Wolfgang Schmitz-Heinen einen Aufbau errichten lassen. Darin soll Kinderbetreuung möglich sein. Auch an anderer Stelle gibt es Veränderungen.

Als Wolfgang Schmitz-Heinen von dem Engpass in der Kita-Landschaft und dem Mehrbedarf an Betreuungsplätzen erfuhr, habe er überlegt, ob sich die Immobilie „Telegrafenpassage“ dafür eigne. Von der Kita könnten einige Mitarbeiter profitieren; aber gerade auch jungen Eltern, die in der Innenstadt arbeiten. Sie könnten morgens in den früh meist leer stehenden Parkbuchten an der Oberen Remscheider Straße parken, mit den Kindern durch den Eingang an der Telegrafenpassage zur Einrichtung gelangen – über eine Treppe und mit dem neuen Aufzug, der eingebaut werde und alle Ebenen miteinander verbinde von der Tiefgarage bis hinauf zum neuen Dachgeschoss. „Uns ist es ein Anliegen, dass das mit den 45 neuen Kita-Plätzen klappt“, betont Schmitz-Heinen. Er hoffe auf Zuschüsse, die über das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“ für Neubauten beantragt werden könnten, um das Vorhaben verwirklichen und an einen Kita-Träger vermieten zu können.